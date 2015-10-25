Команда Филатова готова к диалогу с другими демократическими политическими силами

Об этом в воскресенье, 25 октября, заявил член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Борис Филатов.

«Высокие показатели явки, многочисленные сообщения от горожан о замеченных нарушения, отказ от участия в манипулятивных технологиях свидетельствует о том, что нам удалось построить в отдельно взятом городе сознательное гражданское общество. И именно ради таких людей наша команда готова, независимо от результатов голосования, объединиться со всеми честными и трудолюбивыми политиками нашего города. Единственной командой с единственной целью – сделать Днепропетровск успешным и безопасным городом. И мы сможем добиться выдающихся результатов», – сказал Борис Филатов.

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По его словам, команда УКРОПа уже начала вести переговоры с десятками общественных организаций и объединений активистов, которые заинтересованы в процветании Днепропетровска. «Мы приглашаем присоединиться к нам ответственных политиков из партий «Гражданская сила» и «Солидарность», объединения «Самопомич» и «Батькивщина». Мы готовы к диалогу. Безусловно, для нас неприемлемы никакие союзы с бандитами и реваншистами из предыдущей власти, которые сконцентрировались под новым брендом «Оппозиционный блок». Но для остальных политических сил я и мои единомышленники остаемся открытыми. Давайте вместе работать на благо родного Днепропетровска», – подчеркнул Борис Филатов.

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