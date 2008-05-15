Ющенко выступил перед депутатами парламента Великобритании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с депутатами парламента Великобритании.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в своем выступлении глава Украинского государства в частности рассказал об итогах переговоров, которые состоялись сегодня у него с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ. В.ЮЩЕНКО также остановился на основных положениях принятого после его встречи с руководителем британского правительства Совместного заявления.

Президент в частности отметил, что в документе зафиксирован стратегический характер украинско-британских отношений, а также поддержка европейских и евроатлантических устремлений нашего государства. В.ЮЩЕНКО отдельно отметил намерения Украины принять участие в британско-французской вертолетной инициативе и достигнутую договоренность о готовности Британии предоставлять Украине техническую помощь в сфере безопасности во время проведения Евро-2012.

Президент выразил надежду, что наши страны в дальнейшем будут сотрудничать также в направлении почтения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и увеличения осведомленности общественности об этой трагедии.

Глава государства также ответил на вопросы, касающиеся украинско-российских отношений в контексте намерений Украины обрести членство в НАТО. Он также рассказал об усилиях Украины, направленных на диверсификацию энергетического рынка, и о планах провести 22-23 мая в Киеве Саммит по вопросам энергобезопасности.

В.ЮЩЕНКО отдельно поблагодарил британских парламентариев за содействие развитию двусторонних отношений между Украиной и Великобританией.

*** 30 апреля с.г. впервые за последние три года в Палате Общин Парламента Великобритании состоялись дебаты, касающиеся Украины, в которых приняли участие представители всех основных политических сил.

В ходе дебатов прозвучали высокие оценки современного состояния украинско-британских отношений, твердая и решительная поддержка реформ, которые воплощаются украинской властью, была дана высокая оценка успехам Украины на пути демократических преобразований и выражена надежда на дальнейшее развитие украинско-британского сотрудничества.

11 марта депутаты Парламента Великобитании от трех основных политических сил обнародовали заявление, касающееся Украины, в котором в частности отметили поддержку устремлений Украины по обретению членства в ЕС и призвали к быстрому проведению переговоров по новому соглашению между Украиной и ЕС, которое должно будет основываться на принципах политической ассоциации и экономической интеграции.