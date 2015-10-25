В Краматорске зафиксировали факт подкупа избирателей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского отдела милиции, к правоохранителям обратился председатель участковой избирательной комиссии с информацией, что в кабинке для голосования гражданин сделал фото бюллетеня. Избиратель объяснил сотрудникам милиции, что телефон ему дал неизвестный мужчина, который предложил денежное вознаграждение за отметку, поставленную напротив определенной партии. Избиратель должен был сделать фото бюллетеня. В указанном телефоне сотрудники милиции обнаружили еще несколько фото с бюллетенями, в которых стояли отметки напротив одной и той же партии.

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Правоохранители устанавливают личность мужчины, который осуществлял подкуп. Факт внесен в Единый реестр досудебного расследования по ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей). Проводится досудебное расследование.