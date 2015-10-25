В ЦИК надеются, что местные выборы в Мариуполе таки состоятся сегодня

Об этом сегодня на брифинге заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеЖебривский: Выборы в Мариуполе не пройдут, если их не перенесут

Он отметил, что в случае, если это произойдет, то участки откроются с опозданием, но даже если это произойдет в 18.00, выборы в Мариуполе еще могут состояться.

Охендовский отметил, что в Мариуполе 213 избирательных участков, и ни на одном из них нет избирательных бюллетеней, необходимых для голосования за депутатов городского совета и городского головы.

Он напомнил, что ЦИК рядом своих постановлений устанавливала факты противоправной деятельности отдельных членов мариупольской ТИК. На сегодняшний день в ее состав входит 16 человек, и только пять из них постоянно своими действиями подтверждают готовность проводить выборы и обеспечить реализацию избирательных прав граждан. Но 11 членов этой комиссии вчера отказалась принимать избирательные бюллетени от полиграфического предприятия, которое их изготовило.

"Такой отказ является абсолютно безосновательным. Он вызвал невозможность передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссия Мариуполя и невозможность своевременно начать там голосование", - сказал глава ЦИК.

Охендовский напомнил, что вчера ЦИК в очередной раз рассматривала этот вопрос на своем заседании, и было принято протокольное решение обратиться к руководителям СБУ, МВД и ГПУ о возможном наличии признаков состава преступления в действиях большинства членов Мариупольской избирательной комиссии, предусмотренного ст. 157 Уголовного кодекса. "Фактически эти 11 человек взяли на себя ответственность за лишение гарантированного Конституцией Украины права голоса более 300 тысяч жителей города Мариуполя ... Я очень надеюсь, что Украинское государство окажется способным дать надлежащую оценку действиям этих 11 членов Мариупольской городской комиссии", - сказал руководитель Центризбиркома.

В то же время он отметил, что ЦИК очень надеется на то, что сегодня в течение дня "все-таки вернется разум и чувство ответственности к этим 11 членам комиссии, и они найдут в себе силы начать принятие избирательных бюллетеней", которые будут переданы четырем районным избирательным комиссиям в городе, которые, в свою очередь, передадут их на избирательные участки. "Понятно, что тогда участки откроются с опозданием, но даже если они откроются и в 6 часов вечера, голосование будет там легитимным, и результаты голосования могут быть установлены территориальной избирательной комиссией", - подчеркнул Охендовский.

Как сообщал УНИАН, накануне Мариупольский теризбирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты «Приазовский рабочий». Такое решение было принято из-за выявленных разорванных бюллетеней, а также ошибки в них.

В связи с этим городская ТИК обратился в ЦИК с требованием перенести дату выборов в городе.