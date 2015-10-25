В Харькове районная избирательная комиссия остановила голосование на УИК из-за отсутствия печати.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Гражданской сети "ОПОРА".

По данным наблюдателей, на УИК №631594, расположенной на бульваре Богдана Хмельницкого, 30, на утреннем заседании выяснилось, что в сейфе отсутствует печать УИК, хотя на вечернем заседании печать была и, по свидетельству членов УИК, была положена к сейфу.

Из-за отсутствия печати по состоянию на 9.30 избирательная комиссия не может начать процесс голосования.

"Председатель УИК Анна Гладкая (ВО «Свобода») не может однозначно объяснить, где находится печать. Наблюдатель ОПОРЫ, видя признаки правонарушения, вызвал правоохранителей, которые уже начали процессуальные действия на избирательном участке", - подчеркивается в сообщении.

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В "ОПОРЕ" отметили, что из-за отсутствия печати избирательный участок не может начать работу. Контрольные листы в урны голосования сначала были опущены без печати УИК, однако Фрунзенская районная в Харькове избирательная комиссия остановила этот процесс, и для запуска голосования на избирательном участке решила поставить на контрольных листах печать районной избирательной комиссии.

"Сейчас решается дилемма: с одной стороны, районная избирательная комиссия не может выносить свою печать из помещения комиссии, а УИК ожидает представителей районной избирательной комиссии с печатью для пропечатывания контрольных листков. Как планируется организовывать процесс подсчета голосов, когда понадобится печать УИК, до сих пор не понятно", - отметили в сети "ОПОРА".