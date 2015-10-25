Техническая ошибка в бюллетенях не повлияет на результаты голосования днепропетровцев

По его словам, из-за технической ошибки при макетировании документов 2 млн 700 тыс бюллетеней были отпечатаны без соответствия с установленным образцом. Вместе с тем, это не исказит результаты голосования днепропетровцев.

В бюллетенях, которые в день выборов используются для голосования за кандидатов в мэры, а также за депутатов в областной, городской и местные советы, появилась дополнительная строчка на отрывном талоне.

По словам Алексея Корнилова, Центральная избирательная комиссия приняла решение все же не признавать такие бюллетени недействительными.

«Центральная избирательна комиссия выдала постановление №508, согласно которому эти бюллетени не будут считаться недействительными. ЦИК очень оперативно отреагировала и предоставила необходимые разъяснения по данному вопросу», – сообщил Алексей Корнилов.

Также по его информации, бюллетени неустановленного образца появились не только в Днепропетровске и области, но и по всей Украине. Уполномоченный в Днепропетровской областной ТИК уточнил, что ситуация возникла из-за низкого уровня квалификации комиссий или технической ошибке во время печати.

Алексей Корнилов добавил, что на момент начала голосования некоторые избирательные участки Днепропетровской области открылись с опозданием.

Напомним, вчера в СМИ сообщалось о том, что на Днепропетровщине все бюллетени для голосования могут признать недействительнымив связи с тем, чтоместо для подписи членами комиссии смещено непосредственно на тело бюллетеня, что является нарушением.