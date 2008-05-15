КИУ считает не совсем легитимным вручение повестки мэру Киева

Председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ называет “не совсем легитимным” вручение повестки в УБОП Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Вчерашнее вручение повестки кажется странным и не совсем легитимным. Один из субъектов политического процесса вручает такую повестку странным путем, раздувая это в СМИ, другому кандидату, который является его политическим оппонентом. Возможно, у кого-то уже сдают нервы, кто-то хочет сделать кому-то услугу», - считает И.ПОПОВ. По его мнению, это вносит дополнительную ненужную нервозность в избирательную кампанию.

По его словам, вручить повестку можно было или до начала избирательной кампании, или уже после подведения итогов столичных выборов. «Если это повторится, то можно будет говорить о применении правоохранительного админресурса. Пока - желтая карточка, предупреждение украинской милиции за вмешательство в выборы», - отметил председатель Комитета избирателей.

Как сообщалось, начальник пресс-службы Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК заявила, что 14 мая сотрудники киевской милиции вручили Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 16.00 15 мая в помещение УБОП УМВД Украины в городе Киеве для ознакомления с материалами административного протокола, составленного против него, за нарушение требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

В то же время советник мэра Киева по вопросам СМИ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляет, что представители милиции не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку в правоохранительные органі.

Он отметил, что на открытии детсада-школы видел, как трое мужчин «пытались прорваться к киевскому мэру, когда тот садился в машину». «Листок от неизвестных лиц выхватил личный охранник киевского мэра. Я требую установить личности этих мошенников”, - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.