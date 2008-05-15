Адвокат Черновецкого заявляет о ”грязной провокации”

Попытка вручить повестку Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ является «грязной провокацией в отношении действующего мэра», заявляет адвокат Андрей ФЕДУР.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: «По моему мнению, это делается с единственной целью – попытаться дискредитировать Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в глазах избирателей и помешать таким образом свободному волеизъявлению киевлян на внеочередных выборах, которые были объявлены сомнительным с правовой точки зрения образом».

«Как адвокат Леонид ЧЕРНОВЕЦКОГО я ответственно заявляю, что никаких нарушений требований действующего законодательства мой доверитель не совершал, - заметил он. – Более того, у нас была информация, что в отношении ЧЕРНОВЕЦКОГО в последние дни избирательной кампании готовятся какие-то провокации. Видимо, это как раз и есть один из таких шагов».

«Учитывая то, что почему-то на сайте МВД сразу была распространена информация о вручении повестки, я считаю, что в этой грязной предвыборной борьбе используются и работники милиции. Милиционер должен был знать, что такое повестка и в каких случаях и кому она вручается. Ведь в действительности Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ никакая повестка не вручалась и в соответствии с действующим законодательством не могла вручаться», - убежден А.ФЕДУР.

«Неоднократно за время моей адвокатской практики мне приходилось сталкиваться с тем, когда отдельные работники милиции делали громкие заявления, которые потом не находили никакого подтверждения и опровергались в судах, - вспоминает он. - Убежден, что так будет и в этом случае. Но здесь расчет делается как раз на то, чтобы попытаться дискредитировать Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО непосредственно перед выборами».

Адвокат не исключает, что в ближайшие дни будут и другие провокации в отношении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. «Но мы к этому готовы. Я уже лично обратился в прокуратуру, к генеральному прокурору с соответствующей жалобой на неправомерные действия работников милиции. И я настаиваю, чтобы прокуратура, которая осуществляет надзор за милицией, проверила законность и обоснованность таких действий милиции и приняла соответствующие меры прокурорского реагирования. Считаю, если прокуратура объективно подойдет к рассмотрению моей жалобы, то станет очевидным, что нарушения делаются в отношении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, а не им самим», - заявил А.ФЕДУР.

Как сообщалось, начальник пресс-службы Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК заявила, что 14 мая сотрудники киевской милиции вручили Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 16.00 15 мая в помещение УБОП УМВД Украины в городе Киеве (улица Антоновича, 114) для ознакомления с материалами административного протокола, составленного против него, за нарушение требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

Советник мэра Киева по вопросам СМИ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляет, что представители милиции не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку в правоохранительные органы.

Он отметил, что на открытии детсада-школы видел, как трое мужчин «пытались прорваться к киевскому мэру, когда тот садился в машину». «Листок от неизвестных лиц выхватил личный охранник киевского мэра. Я требую установить личности этих мошенников. Мы опубликуем эти фотографии в газете «Хрещатик». Я призываю всех честных журналистов выступить против милицейского беззакония и не поддаваться на провокации, которые взяли на вооружение политически обеспокоенные органы», - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.