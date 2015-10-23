Сжечь свои хутора

Отсутствие доверия – одна из самых больших проблем украинского общества. Мы, многократно обманутые в нынешней и прошлых жизнях, никому не верим. Ни государству, ни социуму, ни соседу Петру. Третьи после Майдана выборы в Украине наглядное этому подтверждение. Общее настроение за несколько часов до открытия избирательных участков формулируется следующими словами: «Все – козлы! Как они достали! Скорей бы это закончилось!»

Удивительный парадокс национального сознания: мы все хотим смены, сформированной в бандитские времена Януковича, местной власти, но при этом не доверяем никому из идущих на смену. Ни один из них не отвечает нашим критериям «новой честной власти». Ни один из них не выглядит как наш будущий Моисей или Вашингтон, которому начертана миссия вывести народ на дорогу к «светлому будущему».

Частично это объясняется тем, что часть морд на завесивших наши города бигбордах очень даже напоминают о «проклятом» прошлом. Часть объяснения заключается в том, что, избранные нами на двух предыдущих постмайданных выборах кандидаты, жестоко разочаровали нас своим популизмом, эгоизмом и корыстолюбием. Все это – правда. Мы все прекрасно видим, что среди представителей так называемой элиты практически нет людей, ставящих общественные и государственные интересы выше своей корысти и тупой гордыни. К тому же часть политиков проявили себя просто опасными для общества «городскими сумасшедшими».

Мы все хотим смены, сформированной в бандитские времена Януковича, местной власти, но при этом не доверяем никому из идущих на смену

Но есть правда и в том, что наше общество еще не переболело детской болезнью хуторянства. К сожалению, интересы родного «хутора» для нас важнее интересов всего общества и всего государства. Поэтому наша Батьківщина такая слабая, проигрывающая в противостоянии с отлаженной веками государственной машиной северного соседа. Там, понятное дело, другая крайность: в той стране нет места для личности. А у нас нет места для государства. К сожалению.

Но все в нашей жизни течет и меняется. И при желании каждого человека и общественном консенсусе все можно изменить.

В том числе, наше отношение к власти и процессу ее формирования. Мы должны вспомнить о том, что на выборах, включая те, на которые придем 25 октября, мы назначаем на четко очерченный срок менеджеров, управленцев. Из всех этих лиц, завешавших наши подъезды и заборы своими изображениями с набором банальных призывов, мы должны выбрать лучших по достаточно узкому набору критериев. Для меня это - хороший управленец, не вор, патриот. Возможно, кто-то добавит еще один-другой важный для него принцип.

Наш подход должен быть предельно прагматичным. На выборах мы не отдаем нашу землю на кормление негодяям. Или еще хуже – продаем за кулек гречки. Мы наделяем мандатом менеджера лучших из неидеального списка кандидатов.

Причем этот мандат должен иметь четкие критерии оценки. Мы ведь четко понимаем, что нужно сделать на уровне города, района, области для создания комфортных и безопасных условий нашей жизни. Снижение преступности, повышение уровня образования, медицинского обслуживания, качества коммунальных услуг и ремонт дорог – вот простой и понятный список задач нашим муниципальным избранникам на следующие пять лет. Не справились – на фиг с пляжа!

Прошедшая революция и развязанная против нас кровавая война подарили нам удивительный феномен первых ростков доверия людей, объединенных одной целью. Несмотря на упорные попытки политиков втоптать нашу мечту о достойной жизни в грязь и разочарование значительной части общества, робкая надежда продолжает жить в наших сердцах.

Достижение этой цели возможно лишь путем повышения уровня доверия в обществе и государстве. Мы должны разорвать этот замкнутый круг всеобщей озлобленности и внутренней войны всех против всех. Помним, у наших ворот стоит слишком опасный враг, не дающий нам права на такую любимую украинцами роскошь, как взаимная грызня.

На выборах мы не отдаем нашу землю на кормление негодяям. Или еще хуже – продаем за кулек гречки. Мы наделяем мандатом менеджера лучших из неидеального списка кандидатов

Вы спросите: почему навыки и практика командной работы важны для молодого украинского общества? Потому что между процветанием государства и живущих в нем личностей и доверием в обществе есть прямая связь, подмеченная многими политиками и экономистами. В частности, у Фрэнсиса Фукуямы есть даже книга с таким названием: «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию». История человеческой цивилизации говорит нам, что общества с низким уровнем доверия обречены на бедное существование.

Таким образом, перед каждым украинцем стоит простой выбор: продолжать жить на своем хуторе в нищете и окружении врагов, или сделать трудный шаг навстречу друг другу и начать развивать свое общество, его институты, а, вместе с ним, и государство. Первый шаг мы сделали два года назад, сумев самоорганизоваться и отстояв свои свободы перед реальной угрозой диктатуры. Затем последовал удивительный феномен волонтерства, когда страна, за счет инициативы простых людей, сумела отстоять свою независимость.

Сейчас перед нами стоит не менее трудная задача - создать команду для достижения экономического роста и улучшения своей жизни.

Мы перед невероятно трудным выбором – сжечь свои хутора. Но другого выбора, похоже, нет.

Юрий Куликов