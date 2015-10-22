Выборы в Украине: высокие ставки и грязные технологии в борьбе за голоса - The Guardian

Об этом пишет Шон Уокер в своей статье «Выборы в Украине: высокие ставки и грязные технологии в борьбе за голоса», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

На обочине дороги, ведущей к главному аэропорту Киева, останавливается черный Mercedes, Геннадий Корбан выходит из машины, чтобы представить новый плакат для предвыборной кампании партии «УКРОП». На рекламном щите изображена рука, которая тянет из-под земли голову Виктора Януковича, бывшего президента Украины, сбежавшего в Россию после революции на Майдане в прошлом году.

«Мы должны создать специальные оперативные группы вроде Моссад, которые смогут проникнуть в Россию и похитить Януковича и его соратников, чтобы они предстали перед судом», - заявил Корбан, бизнесмен, ростом с 5 футов, говорит шепотом, как правило, выкуривая очередную сигарету. Партия хочет запустить еще одну кампанию на этой неделе, обещающую повесить коррупционеров, хотя, как говорит советник, это "может быть не совсем законно".

На этой неделе предвыборная лихорадка чувствуется в Украине повсюду, поскольку страна готовится к местным выборам в воскресенье. Киев, как и другие города, заклеен политическими рекламными щитами и поглощен живыми политическими дебатами. Корбан – один из кандидатов на пост мэра столицы, где ожидается победа действующего мэра Виталия Кличко, бывшего боксера-тяжеловеса.

Без сомнений, эти выборы – настоящая борьба, полтора года спустя требования Майдана о более широком участии общества в политике восторжествовали. Но если посмотреть на все ближе, то это уже не кажется лишь всплеском здоровой конкурентной демократии. Ставки высоки, но наблюдатели говорят, что те грязные технологии и цинизм, которыми «славилась» политическая система страны последние двадцать лет, никуда не исчезли.

На этих местных выборах, которые проходят через полтора года после того как Петр Порошенко стал президентом, преобладает риторика скорее национального уровня, а не местного, никто не говорит о выбоинах на дорогах и о детских садах. С одной стороны, это референдум по результатам правления Порошенко, а с другой – борьба за власть и влияние между кланами олигархов и бизнесменов, которые все еще доминируют в Украине.

По словам Корбана, Порошенко "ведет страну в пропасть", а партия УКРОП в будущем обещает провести национализацию и деолигархизацию в Украине. Все это, конечно, хорошо: ведь Порошенко критикуют за то, что он действительно сделал слишком мало, чтобы справиться с олигархами в стране и их влиянием на политику. Единственная проблема заключается в собственной биографии Корбана. Форбс оценил его состояние, которое, по его собственному признанию, он заработал рейдерством в 1990-х годах, в 150 миллионов долларов.

Он также давний деловой партнер Игоря Коломойского, миллиардера, отстраненного от должности губернатора Днепропетровской области в этом году, которого многие в стране рассматривают как олигарха, вызывающего наибольшее беспокойство.

Партия УКРОП получила такое название, потому что слово «укроп» пророссийские сепаратисты использовали как уничижительный термин в отношении украинских сил в конфликте на востоке страны, а сейчас слово также широко используется и самими украинцами. «Мы – настоящие патриоты ... и мы заслужили моральное право называть себя укропами", – говорит Корбан.

Коломойский финансировал многие добровольческие батальоны, которые вели борьбу против поддерживаемых Россией сепаратистов в прошлом году, поставляя им оружие и оснащение, и тем самым переломил ситуацию в Днепропетровске. Корбан, который был заместителем Коломойского, признает, что они использовали "нетрадиционные" методы, чтобы победить сепаратистов.

Критики говорят, что их цели на выборах не такие уж прозрачные. "Конечно, их главная цель заключается в защите своего бизнеса и финансовых интересов", – говорит Владимир Фесенко, политолог.

Несмотря на то, что Коломойский, без сомнений, сыграл немалую роль в борьбе с сепаратизмом на востоке, многие скептически относятся к его новой партии. "Можно завернуть ее в патриотическую упаковку, но речь все равно будет идти о деньгах", – говорит Виктория Войцицкая, депутат от партии “Самопомич”.

Корбан вряд ли выиграет выборы в Киеве, но партия УКРОП имеет больше шансов в Днепропетровске, городе, который является опорой для Коломойского. Там он борется против кандидата от Оппозиционного блока, в который вошли остатки бывшей партии Януковича. Ожидается, что гонка будет проходить в два раунда, с почти равными шансами – и не обязательно честно. "Все старые методы используются и сейчас, и мы можем ожидать острой борьбы, вплоть до силового противостояния”, – говорит Фесенко.

На сложной и раздробленной политической и деловой карте Украины, борьба ведется в разных регионах: союзники в некоторых регионах могут быть злейшими врагами в других. Союзник Порошенко Кличко, как ожидается, победит в Киеве, но в остальных регионах правящая коалиция должна будет побороться.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая была заключена в тюрьму при Януковиче и считалась “политическим трупом” после освобождения на пике протестов на Майдане, смогла удивительным образом восстановиться, проводя кампанию, сосредоточенную на тарифах на газ, и, как ожидается, может получить неплохой результат.

В остальном, используются все те же грязные технологии. “Движение за реформы” заклеили весь Киев своей рекламой, на которой изображен носорог в синей футболке, но на самом деле никто не знает, кто они, за что они выступают, и кто их финансирует.

Были зарегистрированы партии с похожими или одинаковыми названиями, чтобы запутать избирателей, и старая тактика подкупа избирателей до сих пор широко используется в регионах, где идет предвыборная борьба. «Если раньше людям просто раздавали деньги, то теперь есть случаи, когда раздают электронные карты, которые могут быть использованы только в определенных магазинах – таким образом, вы получите сначала половину денег, а потом – если кандидат победит – вторую часть перечислят на карту", – говорит Фесенко.

Результаты этих выборов будут предусматривать и перестановки в Кабинете министров, также есть надежды даже на досрочные парламентские выборы. Открытым остается вопрос о том, является ли все это борьбой за политические принципы или за власть и влияние.

Корбан дал уничтожительную оценку Порошенко и его президентству: "Политическая элита в Украине не изменилась, это просто часть старой элиты, которая смогла прийти к власти на спинах протестующих. Они не способны на проведение реальных реформ ".

В свою очередь, один высокопоставленный чиновник не менее негативно охарактеризовал Корбана и его партнера Коломойского: "Он хочет сменить президента, только и всего. Вся его политическая деятельность заключается в попытках оказать давление и вернуть свое влияние".

В действительности, украинцам стоит беспокоиться о том, что обе стороны могут оказаться правы.