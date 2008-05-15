Украина надеется въехать в ЕС за «локомотивом» Великобритании

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ надеется, что по результатам визита в Лондон главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО Великобритания станет «локомотивом» поддержки европейской интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.ЧАЛЫЙ рассказал, что нынешний визит Президента в Великобританию готовился уже давно. Планируется, что во время него будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, вопрос торговли и инвестиций, вопрос европейской и евроатлантической интеграции Украины.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что на данный момент никаких проблем в двусторонних отношениях между Украиной и Британией нет, между двумя странами наблюдается значительный торговый оборот.

Что касается европейской интеграции Украины, то А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что по результатам встречи Президента Украины В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ будет принято совместное заявление, в частности о европейской интеграции Украины.

«Некоторые пункты будут сильнее, чем было до этого», - сказал заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Он пояснил, что Украина по результатам визита ожидает определенного порыва в поддержке Великобританией наших европейских устремлений.

По словам А.ЧАЛОГО, Великобритания будет демонстрировать, что поддерживает более глубокую интеграцию Украины в Европейский Союз. Фактически, по его словам, Великобритания становится «локомотивом» поддержки европейской интеграции Украины.