Frankfurter Allgemeine: "Наши судьи невероятно коррумпированы"

Интервью Конрада Шуллера опубликовано на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Господин премьер-министр, Ангела Меркель высоко оценивает то, как мужественно Украина проводит реформы. В то же время, по ее словам, в вопросе коррупции еще многое предстоит сделать. Что Вы делаете?

Дело в том, что мы многое делаем. Наш энергетический сектор был одним из самых коррумпированных в мире. Многие годы существовали секретные сделки государственного монополиста «Нафтогаз» с российским пространством. Магнаты газового рынка высасывали нас как вампиры. Мы устранили все это. Больше нет посредников, нет коррумпированной прибыли. Это правительство повысило цены на энергоносители на внутреннем рынке, чтобы устранить газовые субсидии, и таким образом, мошенничество с субсидиями. Мы создали антикоррупционное бюро, и правительство представило законопроект, который требует, чтобы все государственные служащие предоставили информацию о своем имуществе. Каждый гражданин теперь может проверить, чем владею, например, я, как глава правительства.

Многие партии в Украине находятся под влиянием скрытых людей, предоставляющих финансирование, так называемых олигархов. Что Вы с этим делаете?

Правительство приняло закон о финансировании партий, и это чудо: Парламент одобрил его. С 2016 года партии будут финансироваться из государственного бюджета, что позволит снизить их зависимость.

Это сломает власть олигархов?

Нет, они по-прежнему владеют, например, основными телеканалами. Именно поэтому мы предложили закон, который укажет фактического владельца каждого канала. Мне надоело видеть, как олигархи промывают людям мозги. Журналисты должны быть независимыми не только от политики, но и от крупных бизнесменов.

Генерального прокурора критикуют за то, потому что он не расследует махинации старого режима. Американский посол в Киеве говорит, что коррумпированные силы среди прокуроров «открыто и агрессивно» подорвут любые реформы.

Можно спросить себя, является ли Генеральная прокуратура на самом деле независимой и эффективной. Я разделяю мнение наших западных друзей, что нам нужна реформа нашей системы правосудия.

В парламенте представлено прошение об отставке генерального прокурора Виктора Шокина. Но Ваша партия не хочет поддерживать это прошение.

Это неправда. Из моей партии 30 депутатов его подписали.

Но в Вашем «Народном фронте» 82 депутата.

Еще раз: 30 подписали.

Как лидер партии, Вы требуете, чтобы остальные депутаты также подписали прошение об отставке?

Необходимо заменить не только лицо Генерального прокурора, но и всю систему. Так, как выглядит сегодня Генеральная прокуратура, это монстр. Поэтому правительство предложило создание Национального бюро расследований, основные полномочия Генпрокуратуры должны быть переданы новому независимому органу. Наш проект – еще одно чудо – уже принят в первом чтении.

Вы не сказали нам, требуете ли Вы, чтобы Ваши депутаты подписали прошение об отставке генерального прокурора.

Я прошу депутатов изменить Генеральную прокуратуру. Это относится как к руководству, так и к системе.

Министра внутренних дел Авакова критикуют из-за вялого расследования «убийств на Майдане» (насилие в конце революции 2014 года, когда были застрелены более чем 100 человек в Киеве). Комиссия Совета Европы обвиняет его в препятствовании следствию своим «неконструктивным и обструктивным» отношением.

Речь идет не о самом министре, а о системе. И здесь Аваков многое сделал. Мы создали новую полицию. Это его личное достижение.

Сотрудников патрульной полиции Вы заменили полностью. А что с судьями?

Катастрофа. На них никак нельзя повлиять, кроме наличных. Мое предложение: Заменить всех. У нас есть 9000 судей, и в то же время каждый год 12 000 выпускников юридических факультетов. Значит, возможность есть. Тем не менее, здесь конфликт ценностей. Европейские эксперты говорят, что это несовместимо с верховенством закона. Но наши судьи невероятно коррумпированы, и даже во сне не представляют себе, что когда-нибудь действительно будут осуществлять правосудие. Шансы перевоспитать их уговорами, равны нулю. Есть два проекта для изменения Конституции. Моя фракция требует полной замены персонала.

Даже члены Вашего «Народного фронта» были связаны с коррупцией. Против председателя топливно-энергетического комитета в парламенте, Николая Мартыненко, ведет расследование швейцарская прокуратура. Европейская компания обвиняется в том, что выплатила ему подкуп на сумму 26 млн евро, чтобы поставлять оборудование для украинских атомных электростанций. Мартыненко считается одним из ее доверенных лиц.

Если он брал взятки, он предстанет перед судом. Однако, важно другое: пресса пишет, что швейцарское расследование началось в 2013 году. Тем не менее, я принес присягу только в 2014 году. Эти обвинения не имеют ничего общего с этим правительством.

Тем не менее, Мартыненко до сих пор возглавляет топливно-энергетический комитет. Поскольку его дело имеет отношение к энергетике, здесь явный конфликт интересов. Разве он не должен уйти в отставку?

Я, как глава правительства, не являюсь членом парламента.

Вы глава партии, в которую входит Мартыненко.

Но есть презумпция невиновности. Если он виноват, он будет наказан, если нет, он остается на службе. Точка.