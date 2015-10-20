Президент "сливает" восточную Украину "Опоблоку" – Куприй

Так считает народный депутат, один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй.

«В 2012 году Охендовский отвечал в ЦИК за Днепропетровскую область. Я лично знаю, как он фальсифицировал выборы и совершал там все свои преступления. Сейчас он получил орден от Порошенко. Это же взятка чистой воды, которую еще и публично дали», – сказал Виталий Куприй в программе «О политике» с Сергеем Щербиной на телеканале «Еспресо.ТV».

Политик напомнил, что напряженная ситуация с выборами также и в Мариуполе, где продолжается противостояние демократических сил и «Оппозиционного блока» в городской ТИК. «Людям нужны справедливость и изменения в государстве. Но мы видим сейчас, что Петр Порошенко как гарант Конституции устранился от обеспечения законности во время избирательного процесса. Я считаю, что это однозначно слив Донбасса «Оппозиционному блоку». Но хорошо, что есть патриотические силы, которые настроены бороться за законность, и я думаю, что не удастся повернуть историю: правда на нашей стороне», – подчеркнул Виталий Куприй.

Депутат считает, что Украина нуждается в полной перезагрузке власти: после местных выборов должны пройти внеочередные парламентские выборы, а также досрочные выборы президента.