Азаров вспомнил про диктатуру

Кандидатура лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины не будет заменена ни при каких условиях, и у Президента нет другого выбора, как направить соответствующее представление в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам один из лидеров Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что в переговорном процессе с “Нашей Украиной” вопрос кандидатуры премьер-министра не обсуждается. «Кандидатура премьера не обсуждается и не может обсуждаться – кандидатура подана», - сказал он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что процедура выдвижения кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА проходила в полном соответствии с Конституцией Украины, которая предусматривает создание парламентского большинства и направление ею кандидатуры на рассмотрение Президенту.

«В соответствии с Конституцией у Президента нет права отклонить эту кандидатуру, а есть право в течение 15 дней рассмотреть ее и направить в парламент», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сегодня искусственно «притягивается» срок в 60 дней (после отставки правительства - УНИАН), после которого Президент якобы имеет право распустить парламент.

По мнению Н.АЗАРОВА, постановка этого вопроса ведет к обострению ситуации в Украине. «Мы спокойно относимся к этому. 15 дней заканчиваются 2 августа – это крайний срок, в течение которого Президент должен подать кандидатуру ЯНУКОВИЧА на рассмотрение Верховной Рады. Иного Конституцией не предусмотрено. Все иное означает путь к диктатуре, отходу от Конституции с понятными последствиями», - сказал он.