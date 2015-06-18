Наливайченко утверждает, что его вызвали на допрос в ГПУ из-за высказываний на ТВ

Об этом Наливайченко заявил в интервью «Обозревателю».

В частности, на вопрос: «На каком основании Вас приглашали в ГПУ?», Наливайченко ответил: «Не приглашали, а вызывали, мне вручена повестка... Большинство вопросов следователя касались моих высказываний, цитат из ТВ».

Читайте такжеЛубкивский: голосование по отставке Наливайченко будет сложным тестом для депутатов

При этом Наливайченко добавил: «Для меня, кстати, это тоже огромный вопрос: получается, что все официальные лица, выступавшие на ТВ, должны быть допрошены. Более того, все сказанное мной на заседании КМУ также транслировалось в телеэфире».

Он также добавил, что, возможно, есть смысл обратиться в Генпрокуратуру, чтобы они внесли свои коррективы в такое общественно важное понятия как гласность: «Для СБУ и лично для меня важной является статья 3 Закона о СБУ, согласно которой одним из принципов деятельности является гласность. И я это, кстати, говорил следователю во время допроса», - сказал Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел масштабный пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора, но не назвал его имя. 15 июня Наливайченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Читайте такжеВерховная Рада уволила Наливайченко

Перед допросом председатель СБУ заявил, что деятельность нефтебазы на Киевщине, где произошел пожар, «крышевал» экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко.

18 июня Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко уволила Наливайченко с должности председателя СБУ.