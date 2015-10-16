Коалиция как искусственное образование долго не просуществует – нардеп

«Искусственные образования не могут долго жить», – сказал Александр Шевченко в программе «Право на власть» на телеканале «2+2».

Отвечая на вопрос о причинах его выхода из фракции «Блока Петра Порошенко», он сказал, что к этому его подтолкнули неравные условия, созданные для членов фракции.

«После Майдана хотелось верить в лучшее, что все политики, в том числе и президент Украины Порошенко, переосмыслили все и хотят жить по-новому. Но я увидел, что в БПП депутатов принимают за марионеток: голосование по отмашке, за что голосуем – неизвестно», – отмечает депутат.

Напомним, согласно результатам исследования электоральных симпатий жителей Ивано-Франковска, проведенного «Институтом исследований регионального развития Украины», Александр Шевченко является лидером на выборах городского головы. Его готовы поддержать 20,8% жителей города.