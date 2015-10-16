Тернопольский облсовет требует вернуть графу "национальность" и провести перепись

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, об этом говорится в обращении к Верховной Раде, принятом вчера на сессии.

В нем депутаты напоминают, что 26 июня 1992 г. коммунистическое большинство (так называемая "группа 239") Верховной Рады приняло постановление "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины, о свидетельстве о рождении..." (№2503-ХІІ), которым в нарушение принципа верховенства права, закрепленного в международных правовых актах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, была изъята графа "национальность" из украинского паспорта.

"12 сентября 2002 года стал "черным днем" для украинцев. Кабинет Министров Украины, возглавляемый уроженцем Молдовы А.Кинахом, с благословения президента Л.Кучмы, принял постановление №1367, которым изъял из свидетельства о рождении запись о национальности родителей, а из свидетельства о браке – национальность супругов", - говорится в документе.

"10 ноября 2010 года Кабинет Министров Украины, в котором этнических украинцев было меньше чем пальцев на одной руке, во главе с уроженцем России Н.Азаровым принял постановление №1025 "Об утверждении образцов актовых записей гражданского состояния, описаний и образцов бланков...", которым завершил процесс денационализации украинцев, изъяв графу "национальность" из всех бланков о государственной регистрации", – добавляется в обращении.

Облсовет просит закрепить в Конституции положение, что украинцы являются коренной (титульной) нацией в Украине и должны быть представлены в органах государственной власти и органах местного самоуправления пропорционально населению Украины.

"Также просим вернуть этническим украинцам и представителям национальных меньшинств право иметь запись о национальности в государственных регистрационных документах. В порядке законодательной инициативы внести в Верховную Раду Украины законопроект о восстановлении графы "национальность" в паспорте, свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, свидетельстве об усыновлении, свидетельстве о смерти, заявлении о рождении ребенка, заявлении о браке и других регистрационных документах", – говорится в обращении.

Кроме того депутаты просят провести в 2016 году перепись населения в Украине с обязательным указанием графы "национальность" в переписных листах.

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Иначе, отмечает депутатский корпус, "при таком безнациональном ведении государственной регистрационной документации наши дети, внуки, правнуки, будущие поколения не смогут доказать, какого они рода-племени, чьи они потомки".

Напомним, первая Всеукраинская перепись населения прошла 5 декабря 2001 года. Вторую перепись провести в 2011 году, однако в 2010 году Кабинет министров перенес ее проведение на 2012 год, а в октябре 2012 года - на 2013 год.

Осенью 2013 года Кабмин Николая Азарова в третий раз перенес проведение второй всеукраинской переписи населения - сразу на 2016 год.

В то же время новые власти к вопросу переписи населения не возвращались, и ее программа и дата проведения остаются не утвержденными до сих пор.