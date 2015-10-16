Генпрокуратура допросила "свободовца" Сыча по расстрелу на Майдане
Генеральная прокуратура допросила бывшего вице-премьер-министра, заместителя председателя партии "ВО "Свобода" Александра Сыча относительно расстрела на Майдане 20 февраля 2014 года.
Как сообщает "Украинская правда", Сыч заявил, что подозрение по этому делу ему не вручали.
"Я не могу сказать, что меня спрашивали, это тайна следствия. Если в общем - интересовали вопросы 20 февраля. Все, что могу сказать - сказал, все что знал - рассказал", - отметил "свободовец".
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По его словам, допрос длился чуть больше часа и приходил корректно. Сыч добавил, что ему не сообщили, был ли это последний допрос по этому делу.
"Если ГПУ анализирует у кого 20.02.14 были открыты окна в гостинице Украина, вероятно, следствие по делу Небесной Сотни подходит к завершению", - приводятся также слова Сыча в "Твиттере" "Свободы.
Напомним, 12 октября Сыч заявил, что у него дома проводятся обыски по делу относительно событий на Майдане 2014 года.