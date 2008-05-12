Тимошенко: ”Не дождётесь...”

Премьер-министр Украины, лидер избирательного списка БЮТ на выборах в Киевсовет Юлия ТИМОШЕНКО опровергает возможность своей отставки с поста главы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с избирателями Голосеевского района Киева.

«Сейчас много говорят, что ТИМОШЕНКО бросит правительство, хочет уйти в отставку и пойти руководить Киевом. Не верьте в эти росказни», - заявила премьер.

При этом лидер избирательного списка БЮТ подчеркнула, что никогда не уходила от ответственности, находясь на любой из государственных должностей. «Я не помню ни разу, чтобы я хлопнула дверью и ушла отдыхать, или переложила на кого-то ответственность, или сказала: делайте, а я потом приду - с большими полномочиями. Категорически – нет. Должность, которую вы мне поручили, я никогда не брошу до тех пор, пока вы не бросите свои бюллетени так, что мы вам станем не нужны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.