МИД Украины обвиняет в предвзятом рассмотрении дела осужденного Солошенко

Он в августе 2014 года был арестован Федеральной службой безопасности РФ и обвинен в шпионаже, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Длительное содержание Юрия Солошенко под арестом (14 месяцев), отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей, недопуск в течение почти 9 месяцев консульских должностных лиц Украины к заключенному соотечественнику, проведения судебных слушаний в закрытом режиме - свидетельствует о давлении на заключенного гражданина Украины с целью получения “нужных” следствию показаний и предвзятость рассмотрения дела", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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МИД Украины требует остановить конвейер судебных расправ Российской Федерации над гражданами Украины, освободить безосновательно осужденного Юрия Солошенко и других граждан Украины – жертв агрессивной политики Кремля.

Как сообщал УНИАН, в России за шпионаж к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима осудили 73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г.Полтава) Юрия Солошенко за попытку купить изделия для восстановления средств ПВО Украины.