В результате возгорания в здании ЦИК не работает сайт комиссии

15:21, 15 октября 2015
Политика
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В здании Центральной избирательной комиссии произошло возгорание, в связи с чем временно не работает сайт комиссии.

ЦИК

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, передает "Украинская правда".

"Сегодня в 11:30 в одной из щитовых произошло возгорание электрических кабелей, которые обеспечивают электропитание отдельных помещений в доме, где находится Центральная избирательная комиссия", - сказал он.

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"Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас проводится проверка причин этого случая, продолжается работа по ликвидации его последствий", - сообщил он.

При этом Хивренко заверил, что все системы защиты информационных ресурсов комиссии сработали должным образом.

"Никаких потерь данных и повреждения оборудования не произошло. Доступ к официальному веб-сайту будет восстановлен в ближайшее время", - отметил он.

Ранее председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что состав нынешней Центральной избирательной комиссии должен быть изменен после проведения местных выборов.

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