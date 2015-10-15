В результате возгорания в здании ЦИК не работает сайт комиссии
В здании Центральной избирательной комиссии произошло возгорание, в связи с чем временно не работает сайт комиссии.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, передает "Украинская правда".
"Сегодня в 11:30 в одной из щитовых произошло возгорание электрических кабелей, которые обеспечивают электропитание отдельных помещений в доме, где находится Центральная избирательная комиссия", - сказал он.
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"Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас проводится проверка причин этого случая, продолжается работа по ликвидации его последствий", - сообщил он.
При этом Хивренко заверил, что все системы защиты информационных ресурсов комиссии сработали должным образом.
"Никаких потерь данных и повреждения оборудования не произошло. Доступ к официальному веб-сайту будет восстановлен в ближайшее время", - отметил он.
Ранее председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что состав нынешней Центральной избирательной комиссии должен быть изменен после проведения местных выборов.