Луценко считает, что состав ЦИК необходимо изменить, но не перед выборами

Об этом заявил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает пресс-служба «БПП».

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По мнению Луценко, менять членов ЦИК надо, но не перед выборами.

«Менять состав ЦИК за несколько недель до местных выборов будет означать отмену этих выборов»,

Он сообщил, что президент внесет список новых членов ЦИК сразу после проведения местных выборов и после того, как он получит предложения от всех фракций. Сейчас, по словам Луценко, только одна фракция внесла такие предложения.

В то же время он подчеркнул, что «выступать с трибуны и говорить, что это преступная ЦИК, человеку, который получил свой мандат народного депутата от этой же якобы преступной ЦИК, нелогично».

Фракция БПП, отметил Луценко, предоставит свои предложения по новым членам ЦИК сразу после проведения местных выборов.