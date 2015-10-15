Кремль пригрозил украинским СМИ соответствующими мерами за публикацию данных о военных РФ в Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы появлении в украинской прессе и соцсетях фотографий и других персональных данных военнослужащих ВС РФ, сообщает ТАСС.

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"Это без преувеличения враждебное действие по отношению к нашей стране и по отношению к нашим военнослужащим, и конечно же, наверняка, будут приниматься меры, которые должны приниматься для обеспечения безопасности наших военных", - подчеркнул представитель Кремля.

Однако, он также отметил, что впервые слышит о подобных публикациях, но "наверняка спецслужбы внимательно за этим следят".

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.