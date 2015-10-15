СММ ОБСЕ заявляет об ограниченном доступе к украино-российской границе

Об этом сказал на брифинге спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

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«Мы указывали в отчетах, что подавали заявки о доступе к части границы, которая контролируется так называемой ДНР, но получили отказ. Таких заявлений было много. Этот рубеж – более 400 км, и в любом месте его можно пересекать любым группами»,- сказал он. В то же время Боцюркив отметил, что на подконтрольной территории так называемой "ЛНР" доступ к границе предоставляется.

«С территории "ЛНР" нам все же предоставляют доступ к границе, но был боевик, который сказал, что нас лучше все-таки задержать и арестовать»,- сказал он.

«Наш доступ к границе является ограниченным, я не имею точных деталей относительно доступа к границе за последние два дня. Но посол Апакан (руководитель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан - УНИАН) подчеркивал необходимость неограниченного доступа наблюдателей миссии к границе»,- добавил Боцюркив.