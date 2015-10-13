В Днепропетровске террорист "ДНР" пытался заложить бомбу с 11 килограммами пластида в общественном месте

Злоумышленник задержан во время попытки сделать закладку взрывчатки в одном из общественных мест Днепропетровска, сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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В ходе спецоперации у террориста изъяли 11 килограммов пластида с электродетонаторами к нему и две боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, говорится в сообщении.

По данным СБУ, бывший военнослужащий ГРУ СССР был привлечен к сотрудничеству с так называемым "МГБ ДНР" во время волонтерской работы по обмену пленными. Его также привлекали к диверсионной деятельности на территории Днепропетровской области.

Агент террористов арестован, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.