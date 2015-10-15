Осужденный в Крыму активист Майдана исчез в СИЗО - адвокат

О месте пребывания Костенко не сообщают ни защите, ни родственникам, утверждает адвокат.

"6 октября, по неофициальной информации сотрудников СИЗО, Саша должен был поехать на этап. Однако никаких официальных сообщений об этом не было. Как результат мы имеем то, что перед рассмотрением кассационной жалобы защита напрочь теряет связь с подзащитным, информация о его местонахождении и состоянии здоровья не предоставляется", – сообщил Сотников.

Он называет такую ситуацию "беспределом", и призывает тех, кто желает помочь Костенко, "завалить запросами СИЗО-1 и прокуратуру Крыма о месте пребывания и состоянии здоровья осужденного".

Комментариев и объяснений от "правоохранительных и судебных органов" Крыма пока не было.

Ранее адвокат сообщал, что мать Костенко перестали пускать в СИЗО к сыну.

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Как сообщал УНИАН, самозваный Киевский райсуд Симферополя приговорил Костенко к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима.

Позже "Верховный суд Республики Крым" изменил этот срок на 3 года и 11 месяцев.

По версии "следствия", 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко своей вины не признает. Его адвокат подал на приговор кассационную жалобу в "Верховный суд Крыма".