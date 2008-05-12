Регионалы оправдывают Лужкова: просто эмоции взяли верх

Народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов) считает, что заявление мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА по поводу Севастополя – это "просто эмоции".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам депутата, в личном общении Ю.ЛУЖКОВ - «довольно сдержанный». «А то, что он заявляет публично, может быть, это эмоциональные заявления», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Севастополь – территория Украины, «и думаю, что ни у кого в мире не возникает никаких сомнений по данному вопросу».

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя к России, сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущов передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос осталось нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».

Сегодня, 12 мая, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.

По ее словам, в связи с тем, что гражданин Ю.ЛУЖКОВ проигнорировал предупреждение СБУ о недопустимости совершения действий, которые наносят вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности, отныне мэру Москвы запрещен въезд в Украину.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, СБУ выясняет все обстоятельства провокационных высказываний Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе 11 мая в связи с возможной его причастностью к отмыванию "грязных средств" на территории Севастополя.