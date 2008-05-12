У Тимошенко решили, что ограничивать рост цен должны... губернаторы

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что 14 мая на заседании Кабинета министров планируется рассмотреть вопрос о работе местных государственных администраций по выполнению правительственных решений и увольнению некоторых председателей облгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

“По итогам этого рассмотрения будут вноситься предложения, в том числе и Президенту”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер считает, что некоторые государственные администрации саботируют решение правительства. “Пользуясь проблемами конституционного характера, то есть подчинением местных администраций Президенту, а фактически – его Секретариату, мы видим, как происходит реальный саботаж действий правительства относительно, в частности, товарных интервенций. Мы считаем, что как раз господин БАЛОГА (глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА – УНИАН) является рупором саботажа. Вместо того, чтобы нагнетать ситуацию, мы считаем, что ее нужно решать. В частности, и ответственность руководителей местных администраций, которые не справились как с ростом задолженности по зарплате, так и с работой на своих рынках по ограничению цен”, - пояснил он.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что правительство не требует от местных администраций трудных задач.

“Для того чтобы уже не было искушения у таких чиновников, я думаю, что на этой неделе будут инициированы изменения в Конституцию, которые позволят правительству не только принимать решения, но и реализовывать их. В частности, изменения в Конституцию будут включать такие позиции, как подчинение местных администраций Кабинету министров, в том числе Кабинет министров сможет влиять и на силовые структуры, потому что силовые структуры сейчас также подчинены Президенту, но мы не видим улучшения борьбы с коррупцией и т. п.”, - сказал первый вице-премьер.