Коммунисты говорят, что собрали 100 тыс. подписей против вывода ЧФ РФ

В Крыму собрано более 100 тысяч подписей за бессрочное базирование Черноморского флота России в Севастополе, заявляют организаторы акции – крымские коммунисты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.

«Крымскими коммунистами и антифашистами собрано более 100 тысяч подписей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на традиционной партизанской маевке в Крыму первый секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Украины, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ заявил о намерении начать сбор подписей за то, чтобы Черноморский флот России «навечно оставался» в Севастополе. 5 мая было объявлено об официальном начале сбора подписей.

Ряд депутатов из блока «Наша Украина – Народная Самооборона» заявили, что сбор подписей не будет иметь никакой юридической силы.