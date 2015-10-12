УКРОП требует всенародного обсуждения выборов в оккупированном Донбассе

Кроме того, в партии требуют обнародовать документы, подписанные в рамках «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы.

«Осознавая очевидную угрозу суверенитету, безопасности и территориальной целостности страны, партия УКРОП требует немедленно обнародовать все договоренности, которые были достигнуты в Париже 2 октября 2015 года, и документы, которые когда-либо и кем-либо подписывались в рамках «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы», – сказано в заявлении УКРОПа, размещенном на официальном сайте партии.

Кроме того, «Украинское объединение патриотов» требует вынести законопроект об особенностях местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на всенародное обсуждение с обеспечением максимальной публичности, а также реализовать действенный механизм парламентского контроля за деятельностью президента, в том в числе принять закон об импичменте. УКРОП выступает за изменение формата переговоров по нормализации ситуации на Донбассе: к переговорам должны быть привлечены представители всех стран-гарантов украинского суверенитета в рамках Будапештского меморандума, а РФ и сепаратисты должны быть разграничены как отдельные стороны конфликта, настаивают в партии.

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что «дипломатическая победа» по результатам встречи «нормандской четверки» в Париже 2 октября будет иметь для Украины разрушительные последствия.

«Вчера мы начали пожинать ее первые плоды – «Обращение Президента Украины касательно возвращения Донбасса», в котором он просит Верховную Раду поддержать проведение выборов на оккупированных территориях – без вывода российских войск и еще до возвращения этих земель под украинский суверенитет», – сказано в документе .

УКРОП убежден, что проведение местных выборов на оккупированных территориях до вывода российской военной техники и наемников прямо противоречит Минским соглашениям и Закону Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В партии отмечают, что Президент Петр Порошенко в своем обращении от 11 октября об этом ничего на сказал.

«Вместо четкого заявления о недопустимости выборов до вывода российских наемников – размытая фраза о некоей «тесной связи» избирательной кампании с выводом оккупационных войск и закрытием границы», – говорится в заявлении партии.

Кроме того, в УКРОПе выразили предостережение: «Поскольку закрытие границы по Минским соглашениям должно начаться после выборов, подозреваем, что и вывод войск оккупантов Парижские соглашения «автоматически» перенесли на неопределенный срок. А значит, войска не будут выведены никогда, Россия не понесет за это никакой ответственности, а в Украине официально появится вражеский вооруженный анклав с признанной мировым сообществом властью, который Украина должна будет еще и кормить».