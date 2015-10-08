"Видродження": Избирательный процесс в Днепропетровске сорван благодаря действиям "БПП", "Оппозиционного блока" и "Самопомочи"

Об этом на брифинге заявил председатель партии «Видродження» Виктор Бондарь.

По его словам, для того, чтобы не допустить к участию в выборах кандидатов «Видродження» в Днепропетровске, образовалась новая «коалиция», состоящая из представителей ТИК «Блока Петра Порошенко-Солидарности», «Оппозиционного блока» и «Самопомочи», которые действуют слаженно и делают все, для того, чтобы не допустить кандидата в мэры Анатолия Крупского, а также кандидатов списка партии «Видродження» к участию в местных выборах.

«Такая же история в Одесской области, такая же история во многих городах и районах Украины. Демократия - свернулась, сегодня реальная коалиция – это Порошенко и Оппозиционный блок, которые реально взяли и расписали сегодня на себя все, что делается в стране», - заявил Виктор Бондарь.

Он также рассказал о последних нарушениях, к которым прибегают члены ТИК в Днепропетровске и Кривом Роге.

Так недавно «двойник» кандидата в мэры Кривого рога Константин Караманиц хотел сняться с предвыборной гонки и не принимать участие в местных выборах. Однако ТИК уже третий день подряд отказывается собраться и принять это решение.

«Более того, мы нашли этого человека, он честно признался, что он является беженцем из Донецкой области, из Докучаевска и сейчас проживает в Полтавской области. Ему дали 10 тысяч гривен, он отдал свой паспорт и его зарегистрировали. Он приходит в комиссию, говорит, что ему ничего не надо и он готов вернуть деньги, только снимите меня с выборов, но уже три дня ТИК отправляет его обратно и говорит: иди на выборы. Потому что ты двойник кандидата от партии «Видродження». И он три дня живет в гостинице, уже его попытались похитить. Вчера милиция его охраняла, чтобы его не похитили. И это называется демократия?», - заявил Виктор Бондарь.

А также отметил, что благодаря решению Днепропетровского суда, у нас теперь есть пожизненный председатель избирательной комиссии. Что является просто юридическим нонсенсом.

«Мы обратились к послам всех стран ЕС, США, Канады, они сегодня этот вопрос ставят перед властью, что это не демократично. Мы обратились в ГПУ и просим возбудить уголовные дела по тем членах ТИК, которые препятствуют сегодня нашим кандидатам. Мы видим циничный политический сговор ради того, чтобы не допустить нашу политическую силу к участию в местных выборах. И к сожалению, власть делает все в этом плане, чтобы сорвать избирательный процесс. Ибо угроза от того и страх перед тем, что «Видродження» покажет результат и будет иметь влияние на местные органы власти, и на формирование местной политики, превосходит их страх перед тем, как это будет воспринято в мире», - заявил Виктор Бондарь.