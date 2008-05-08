Кабмин должен продать заводов на 9 миллиардов

Правительство будет стремиться обеспечить в 2008 году поступление в госбюджет 9 млрд. грн. от приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете Министров после завершения заседания правительства.

«Те доходы, которые заложены, вопреки колоссальной агрессии против правительства, мы будем пытаться собрать в бюджет, показывая высокий класс соблюдения государственных интересов и прозрачности процесса приватизации. Мы не планируем изменять эту сумму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, cегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ не исключил, что правительство произведет корректировку поступлений от приватизации в 2008 году.

Госбюджетом объем поступлений от приватизации в 2008 году запланирован на уровне 9 млдр. грн.