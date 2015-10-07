Порошенко считает информационную войну главной задачей во время затишья на фронте

В условиях затишья на фронте информационная война является главным заданием. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая перед офицерами ВСУ в Военном институте КНУ.

Читайте такжеВ Сирии правительственные войска и авиация РФ начали наступление на оппозицию - Reuters

Президент напомнил, что уже неделю на фронте царит полное затишье. В то же время он подчеркнул, что Вооруженные силы и другие силовые структуры не должны расслабляться, поскольку противник сегодня направил свои основные усилия на информационную войну с Украиной.

"Идеологическая работа среди личного состава в условиях боевых действий имеет, прежде всего, профилактическую цель - выработку иммунитета к разного рода вредоносным сообщениям вражеской пропаганды, информационному спаму. Под влиянием такого информационного спама, и я могу сейчас откровенно об этом сказать, целые подразделения поднимали руки и сдавались в условиях, когда мы имели возможность абсолютно спокойно держать оборону. Целые подразделения в разгар боевых действий в прошлом году без команды командира снимались с позиций и в страхе бежали ", - подчеркнул Президент.

Читайте такжеНе вернув Донбасс, мы не вернем Крым - Порошенко

"Распространение время от времени панических и депрессивных настроений, в частности в социальных сетях через хештег "все - конец, все пропало". Это спекуляции на недостатках, которые мы объективно не успели преодолеть", - добавил Порошенко.

Президент сообщил, что на следующей неделе хочет пригласить журналистов на военные склады, чтобы они убедились, что в украинской армии достаточно вооружения, одежды, оборудования.

Также Порошенко заявил, что Украине удалось договориться с западными партнерами о создании русскоязычного канала, который противостоял бы российской пропаганде за пределами Украины: "Наши партнеры уже договорились о том, что будет создан панъевропейский русскоязычный канал, чтобы русскоязычные граждане Европейского Союза имели альтернативный источник информации. А во время последнего визита генсека НАТО были подписаны специальные документы о стратегических коммуникациях между Украиной и странами НАТО".