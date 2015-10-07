В "ДНР" ликвидируют бандформирование "Восток" - ИС

Об этом сообщает в своем Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Из так называемых военных комендатур боевиков в г. Донецк зафиксирован вывоз оружия и боекомплекта. В 6-ой комендатуре оставляют только 1 пулемет НСВ-12,7 «Утес», 1 автоматический гранатомет АГС-17, несколько АК-74, а также по два боекомплекта к ним. Остальное оружие и боекомплекты вывозят в быв. здание УСБУ в Донецкой области (т.н. «Избушку»)», - написал он.

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По информации ИС, представители «1-го армейского корпуса ДНР» «реквизировали» 4-ю базу бандформирования «Восток», расположенную в районе Мотеля, та же судьба в ближайшее время постигнет и 5-ю базу данного бандформирования.

Как заявляет Тымчук, после встречи командования «Востока» с руководством «1 АК ДНР» было заявлено о запланированном разоружении данного НВФ, а террористам предложено переводится во «внутренние войска ДНР», либо непосредственно в «1 АК ДНР». Боевики «Востока» заявляют, что разоружение готовят «российские спецслужбисты и работающие на ФСБ агенты в командовании 1-го армейского корпуса».

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ИС также отмечает неоднозначное восприятие командирами бандформирований «ЛНР» результатов заседания «нормандской четверки» в Париже. Часть их считает, что это «фактический слив «ЛНР/ ДНР» в обмен на снятие с повестки дня вопрос об аннексии Крыма, а другая часть убеждена, что Путин «перехитрил украинское руководство, и нынешние договоренности – ничто иное как политические маневры Кремля, целью которых является затягивание времени, пока Украина не развалит себя изнутри».