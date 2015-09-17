Рада отправила радикала Вощевского в отставку с должности вице-премьера

Верховная Рада Украины освободила Валерия Вощевского от должности вице-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 (при необходимых 226 — УНИАН) из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября парламент несколько раз голосовал за отставку Вощевского, но так и не смог принять решение.

Вощевский написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с тем, что он предлагался на должность вице-премьер-министра фракцией Радикальной партии, которая 1 сентября заявила о выходе из коалиции и отозвала своего представителя из правительства.

Вощевский был назначен вице-премьером 2 декабря 2014 года.