Рада разрешила местным властям в зоне АТО за свой счет восстанавливать инфраструктуру

За данное решение проголосовало 265 народных депутатов при необходимых 226.

По информации казначейства, объем замороженных на казначейских счетах средств местных бюджетов в Донецкой области составляет 2 млрд грн, а в Луганской - около 1 млрд грн.

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При этом закон предусматривает, что замороженные средства будут перечислены в специальный фонд, из которого в виде субвенций будут направлены местным бюджетам.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете Украины на 2015 год предусмотрено выделение 150 млн грн для восстановления инфраструктуры Донецкой области, разрушенной в результате боевых действий.

7 января в Берлине было подписано совместное заявление между правительством Украины и федеративным правительством ФРГ о предоставлении Украине кредитных гарантий в размере 500 млн евро. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, кредит будет предоставлен на срок до 20 лет по очень низкой процентной ставке и будет направлен на проекты по восстановлению инфраструктуры разрушенного войной востока Украины.