У Порошенко заявили, что конкретные даты выборов на Донбассе вчера с президентом не обсуждались

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко сказал журналистам, комментируя встречу представителей парламентских фракций и групп с Порошенко.

По словам Кононенко, президент проинформировал народных депутатов о переговорах «нормандской четверки» в Париже 2 октября, а также о заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сказал Кононенко, разговор шел о том, что «выборы на Донбассе состоятся только тогда, когда будут выполнены определенные условия». Он добавил, что речь идет о разоружении, о доступе к этим выборам всех партий с украинской регистрацией и о свободном доступе СМИ.

На вопрос о принятии закона об особенностях проведения выборов на Донбассе, Кононенко ответил, что вышеупомянутые условия будут выполняться, тогда Трехсторонняя контактная группа будет рассматривать предложения к соответствующему документу.

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«Но последнее слово - за Верховной Радой. Эти предложения будут внесены в Верховную Раду, она будет рассматривать этот закон и будет определяться», - сказал Кононенко и добавил, что это может произойти тогда, когда будут выполнены соответствующие условия.

На вопрос о том, что якобы выборы на Донбассе должны быть проведены до Нового года, Кононенко ответил, что не существует ограничения в сроках их проведения.

Кроме того, относительно амнистии боевиков он отметил, что речь не идет об одновременной амнистию, каждое дело отдельно будет рассматривать суд и будет определяться по конкретным персонам.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ относительно ситуации на Донбассе.

Президент Украины Порошенко по итогам встречи заявил, что ее участники подчеркнули недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул, что стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых «ДНР» и «ЛНР» «будет принят отдельный закон». Олланд добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос амнистии, которая «должна состояться вместе с выборами». «Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода», - сказал президент Франции.