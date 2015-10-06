"Свободовец" Мирный внес залог за одного из арестованных по делу о беспорядках под ВР
Руководитель секретариата ВО «Свобода» Александр Мирный внес залог за одесского активиста Александра Станкова, арестованного 5 октября по подозрению в причастности к массовым беспорядкам под Верховной Радой 31 августа.
Об этом сообщается на странице ВО «Свобода» в Facebook.
«Руководитель секретариата ВО «Свобода» Александр Мирный принес в банк залог за нашего одесского побратима Саши Станкова», - сообщает политсила.
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Как сообщал УНИАН, 5 октября Печерский районный суд Киева арестовал двоих активистов Одесской областной организации ВО «Свобода», подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам под ВР 31 августа. В пресс-службе организации сообщили, что суд избрал меру пресечения заместителю председателя областной организации Константину Васильцу и бойцу батальона «Сич» Александру Станкову (Перуну). Васильцу присудили круглосуточный домашний арест до 3 декабря. Станкову - содержание под стражей на тот же срок с правом внесения залога в размере 415 тыс. грн.
26 сентября пресс-служба Одесской областной организации ВО «Свобода» заявляла, что в квартирах ее троих активистов проводятся обыски.
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Обыски проводились у Глеба Громова, Александра Станкова и заместителя председателя Одесской областной организации Константина Васильца. Последний возглавляет избирательный список партии в областной совет.
31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать Верховную Раду, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, вследствие чего погибли 4 бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией ”Свобода”, Радикальной партией и другими организациями.