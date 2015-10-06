"Свободовец" Мирный внес залог за одного из арестованных по делу о беспорядках под ВР

Об этом сообщается на странице ВО «Свобода» в Facebook.

«Руководитель секретариата ВО «Свобода» Александр Мирный принес в банк залог за нашего одесского побратима Саши Станкова», - сообщает политсила.

Читайте такжеОднопартиец свободовца Швайки внес за него залог в 1,2 миллиона гривень

Как сообщал УНИАН, 5 октября Печерский районный суд Киева арестовал двоих активистов Одесской областной организации ВО «Свобода», подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам под ВР 31 августа. В пресс-службе организации сообщили, что суд избрал меру пресечения заместителю председателя областной организации Константину Васильцу и бойцу батальона «Сич» Александру Станкову (Перуну). Васильцу присудили круглосуточный домашний арест до 3 декабря. Станкову - содержание под стражей на тот же срок с правом внесения залога в размере 415 тыс. грн.

26 сентября пресс-служба Одесской областной организации ВО «Свобода» заявляла, что в квартирах ее троих активистов проводятся обыски.

Читайте также"Свободовцу" Сабию вручили извещение о подозрении и снова вызывают на допрос

Обыски проводились у Глеба Громова, Александра Станкова и заместителя председателя Одесской областной организации Константина Васильца. Последний возглавляет избирательный список партии в областной совет.

31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать Верховную Раду, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, вследствие чего погибли 4 бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией ”Свобода”, Радикальной партией и другими организациями.