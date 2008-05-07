Томенко не нравится, что сантехники канцелярии Президента поучают Кабмин
Нардеп комментирует вчерашнее заявление
Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает неправильной ситуацию, при которой работники Секретариата Президента Украины “учат украинский народ и правительство, что им делать”.
Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя вчерашнее заявление руководителя президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ по поводу выполнения соглашения о создании коалиции демократических сил в Верховной Раде VI созыва.
Н.ТОМЕНКО выразил удивление по поводу вчерашнего заявления главы Секретариата Президента.
“Создавалось впечатление, что после того как Виктор ЮЩЕНКО назвал достойное и правильное место Секретариата Президента по Конституции Украины, больше заявлений от Секретариата Президента мы не будем слышать”, - сказал Н.ТОМЕНКО, напомнив, что глава государства сказал, что речь “идет о сантехниках его канцелярии”.
“Когда сантехник канцелярии Президента Украины учит украинский народ и правительство, что делать - это неправильно” - отметил Н.ТОМЕНКО. При он этому добавил: “Исходя из того, как В.ЮЩЕНКО относится к своему Секретариату, я бы о СП говорил или плохое, или ничего”.
Как сообщал УНИАН, 6 мая глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА призывал парламентское большинство и правительство вернуться к выполнению положений коалиционного соглашения. По его словам, “на сегодня настоящий документ не стал основой деятельности парламентского большинства и сформированного им Кабинета министров”. По мнению В.БАЛОГИ, отклонения от положений соглашения стали постоянными и очевидными, а результативность его выполнения поднялась немного выше нулевой отметки.