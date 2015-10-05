Порошенко: парламент изменит законодательство о проведении выборов на Донбассе

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Отвечая на вопрос примет ли Верховная Рада необходимые изменения, Порошенко заявил: «Не сомневаюсь. Есть политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации, которые заинтересованы в продолжении внутреннего конфликта. Я подчеркиваю, что это есть план Путина».

По его словам, в выборах на Донбассе есть свои особенности. В частности, в деятельности политических партий, СМИ, относительно перемещенных лиц, в работе избирательных комиссий.

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Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что во время переговоров в Нормандском формате стороны достигли договоренностей перенести дату местных выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и провести их в соответствии с украинским законодательством.