Hyundai представила обновленную версию своего купе (фото)

В рамках проходящего в Китае Международного автошоу в Гуанджу (Guangzhou) компания Hyundai представила обновленную модификацию своей модели Hyundai Coupe. Этот автомобиль получил, главным образом, ряд изменений в дизайне кузова. Как ожидается, европейская премьера новинки пройдет уже в сентябре, в рамках автомобильной выставки в Париже.

Узнать обновленную модель будет не сложно - у нее полностью новое решение передней части кузова, с иной решеткой радиатора, оригинальным бампером и фарами головного света. Кроме того, Hyundai Coupe получил также модернизированные передний крылья и капот. Задние фонари купе отличаются доработанной схемотехникой, в нижней части заднего бампера появилось некое подобие диффузора с интегрированными патрубками выпускной системы. Наконец, передние крылья новинки получили небольшие вентиляционные прорези с повторителями указателей поворота.

Двигатели у новинки остались пока прежние - это двухлитровый 143-сильный четырехцилиндровый мотор, а также 2,7-литровый 167-сильный V6. Получил ли автомобиль какие-либо изменения в технической начинке - пока не известно.

Лента.ру