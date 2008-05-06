ЕЦ - за Тимошенко при Ющенко, но против Тимошенко-президента

Народный депутат Украины, лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ не скрывает, что Блок Юлии Тимошенко является главным политическим оппонентом "Единого центра".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КРИЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Я против того, чтобы кто-то использовал должность премьер-министра ради своих президентских амбиций", - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, он голосовал за Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, потому что выступал и выступает за премьера Ю.ТИМОШЕНКО при Президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО, но он против премьера Ю.ТИМОШЕНКО как кандидата на должность Президента.

"Как только Юлия Владимировна станет кандидатом в Президенты, в государстве наступит кавардак", - считает И.КРИЛЬ.

Он также отметил, что "Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенты стала с первого дня, об этом свидетельствуют достаточно много ее действий, хотя бы те же выплаты сбережений".

"Выплаты нужно было делать, но нужно было заработать денег, стабилизировать экономику, дать возможность, чтобы пришли средства, тогда бы не было такой инфляции", – сказал он.

И.КРИЛЬ также призывал правительство выполнять свои обещания людям, а политиков - не молчать. "Мы не имеем права скрывать правду от людей", - подчеркнул лидер «Единого центра».