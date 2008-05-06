Тимошенко пришлось советоваться с губернаторами без губернаторов

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела совещание, посвященное проблемам реконструкции и модернизации газоснабжающей отрасли без участия председателей областных госадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, на собрании, которое было заявлено как совещание с председателями местных администраций и руководителями газоснабжающих организаций, руководство ОГА было представлено заместителями губернаторов.

Напомним, что Президент Виктор ЮЩЕНКО своим Указом от 11 февраля запретил председателям ОГА без его разрешения находиться в служебных командировках.

Сегодня заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что служебные командировки руководителей областных государственных администраций правительство должно согласовывать с Президентом. Секретариат Президента также пригрозил освобождать от должностей тех, кто не будет выполнять упомянутый указ главы государства.