У Ющенко грозят увольнением губернаторам за поездки к Тимошенко

В Секретариате Президента Украины отмечают, что служебные командировки руководителей областных государственных администраций правительство должно согласовывать с Президентом и угрожают освобождением тем, кто не будет выполнять соответствующий указ главы государства.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Секретариата Президента Украины Романа БЕЗСМЕРТНОГО, распространенном пресс-службой Президента Украины.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ, комментируя распоряжение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о вызове в Киев на совещание в Кабинете Министров председателя Совета Министров АР Крым, глав ОГА, Киевской и Севастопольской ГГА, обратил внимание Премьера на необходимость согласования с главой государства служебных командировок голов областных государственных администраций, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ напоминает чиновникам, что 11 февраля этого года Президент Украины подписал Указ об упорядочении служебных командировок руководителей местных госадминистраций с целью укрепить служебную и исполнительскую дисциплину чиновников. Согласно этому документу, все выезды глав Совета Министров АР Крым, ОГА, Киевской и Севастопольской ГГА за пределы подчиненных им территорий необходимо согласовывать с главой государства. «Это решение должно предотвратить превращение председателей областей в свободных путешественников и немотивированное расходование государственных денег. Иначе остается риск того, что главу ОГА, подхваченного разъездами, никогда не застанешь на рабочем месте», - подчеркнул он.

Заместитель главы Секретариата предостерег местных руководителей от выездов в служебные командировки, не согласованных согласно президентскому указу. Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ отметил неотвратимость дисциплинарного взыскания против нарушителей вплоть до освобождения с занимаемой должности. «Начальство должно показывать пример собственной организованности и дисциплинированности, а не свободно обращаться с требованиями нормативных документов. Речь не идет о запрете командировки, однако они должны быть продиктованы не чьей-то прихотью, а неотложной необходимостью».

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ сообщил, что официальное письмо по этому вопросу послано премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.