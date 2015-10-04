Геннадий Корбан: Чиновники должны "ходить" за ветеранами АТО, а не наоборот

Об этом заявил глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП», кандидат на пост киевского городского головы Геннадий Корбан во время поездки в Обухов (Киевская область), где проходил сбор гуманитарной помощи для АТО.

Геннадий Корбан выразил возмущение тем, что после столь тяжелых потерь украинской армии власть идет на предательские договорённости в отношении прекращения войны на Донбассе. «Ради чего было Дебальцево? Ради чего был Иловайск? Ради того, чтобы сепаратисты теперь сидели в нашем парламенте? – заявил он, комментируя результаты переговоров «Нормандской четвёрки» в Париже. – Сегодня где-то подписывают какие-то соглашения, а кто вообще принесёт извинения военным, которые потеряли руки и ноги, и семьям, которые потеряли кормильцев. Кто им это компенсирует?».

Читайте такжеКорбан: правоохранители препятствовали делегации партии "УКРОП" возложить цветы в Бабьем ЯруПо мнению политика, нужно внимательно пересмотреть бюджет в части помощи ветеранам, инвалидам АТО и семьям погибших, и использовать, эти деньги целевым образом, создав специальные комиссии «во всех города и сёлах, где погибли люди». «Этих людей сегодня гоняют по разным учреждениям, военкоматам, чтобы они брали справки. Это чиновники должны ходить за этими людьми, а не наоборот. Этим людям необходимо отдать дань, которую им должна страна».

Он также отметил, что его команда помогает армии с самого начала вооруженного конфликта через благотворительные фонды, в частности – «Фонд обороны страны». «Мы считаем, что в стране нужно построить сильную, профессиональную, технически оснащенную армию. И наконец-то закончить вопрос с государством-агрессором путем профессионального уничтожения сепаратизма на Востоке Украины и перекрытия. Нужно признать его участником военного конфликта и вести переговоры, как со стороной конфликта», – сказал Корбан.