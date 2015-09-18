Корбан: Я ожидал, что арестовать могут меня

Об этом он сообщил в эфире телеканала 2+2.

"По мне тоже есть ряд уголовных дел. И сегодня проводилась спецоперация по Мосийчуку. А на самом деле я уже готовился, и подобная операция должна была, наверно, проводиться по мне. Вряд ли обо мне есть подобное видео. Я достаточно обеспеченный человек, и у меня нет необходимости договариваться с кем-то за деньги", - отметил Корбан.

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По его словам, сегодня все политики на крючке.

"Сейчас показывали депутатский зал, и я посмотрел, как они все улыбались, когда показывали видео, когда совершался весь этот театр. А знаете почему? Они все не живут за 5 тысяч гривень", - считает Корбан.