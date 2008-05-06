В партии Тимошенко объяснили, за что выгнали пятерых коллег

Председатель Черниговской областной организации ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Иван КУРОВСКИЙ считает, что с исключением руководителей фракций областного и городского советов и отдельных депутатов, в местной партийной ячейке раскола нет.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Чернигове.

По его словам, решение политбюро от 26 апреля, получившее резонанс, воспринято неоднозначно даже партийцами, однако очищение партии – это одна из составляющих, чтобы легче было работать и не иметь препятствий. "Я бы не хотел драматизировать ситуацию или делать сенсации", - сказал И.КУРОВСКИЙ. Он убежден, что это обычная партийная работа, поскольку депутатов исключили из рядов партии за поведение, не отвечающее уставу партии, в частности, за то, что допустили размещение рекламных плакатов антиправительственного содержания. "И нет оснований проводить дискуссии", - сказал депутат, ведь исключение из партии местных депутатов связано только с их действиями.

И.КУРОВСКИЙ подчеркнул, что политбюро приняло решение и его поддержали районные организации партии, за исключением двух. Руководитель областной организации "Батькивщины" признался, что такие решения принимать нелегко.

Народный депутат отметил, что ему неизвестна позиция руководства партии, хотя поданы документы для партийного съезда, где будет решаться вопрос о лишении исключенных из партии депутатских мандатов.

В то же время депутаты горсовета утверждают, что их исключили несправедливо и решение политбюро необъективно. В частности, председатель фракции БЮТ в горсовете Светлана ГЛУЩЕНОК отмечает, что в Чернигове плакаты антиправительственного содержания не размещались, на пленум областной партийной организации ее не приглашали и исключили из партии безосновательно.

Как сообщал УНИАН, на пленуме областной организации ВО „Батькивщина” исключены из рядов партии председатель фракции БЮТ в областном совете, первый заместитель председателя областной организации „Батькивщина” Анатолий БОГУШ, председатель фракции БЮТ в городском совете Чернигова Светлана ГЛУЩЕНОК, председатель Черниговской городской организации „Батьківщины” Игорь ЛЕДОВОЙ, депутаты Черниговского горсовета Виталий ГРИЦ и Владислав КУХАР.

Главной причиной исключения указанной пятерки из партии заместитель председателя Бюджетного комитета Верховной Рады Украины, представитель БЮТ Олег ЛЯШКО назвал размещение фирмой “Gold Future” на своих рекламных площадях в Чернигове плакатов, где критикуется действующее правительство за попытку «втянуть Украину в НАТО». Рекламное агентство “Gold Future” возглавляют депутаты горсовета В.ГРИЦ и В.КУХАР.