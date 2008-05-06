Единый центр подозревает, что БЮТ провоцирует отставку Кабмина Тимошенко

Президиум “Единого центра” обвиняет правительство в чрезмерной политизации и требует от БЮТ выполнять коалиционное соглашение.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президиума “Единого центра”.

“Единый центр” выражает обеспокоенность ситуацией, которая складывается в стране в результате чрезмерной политизации деятельности правительства ТИМОШЕНКО”, - отмечается в заявлении. В партии отметили, что "незаконное вмешательство правительства в деятельность Фонда госимущества, обострение отношений с Президентом Украины, ситуативное сотрудничество с Партией регионов, попытки незаконной приватизации стратегических объектов «своими» покупателями – является составляющими этого процесса".

”Единый центр” заявляет, что эти действия БЮТ осуществляются с целью спровоцировать отставку правительства. Вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными функциями, строго придерживаясь буквы и духа Конституции и законов Украины, коалиционного соглашения, правительство ТИМОШЕНКО занимается поиском оправдания своей неэффективной и гиблой для украинского государства политики”, - отмечают в партии.

В “Едином центре” считают, что целью работы правительства все больше становится не осуществление государственной политики и решение социально-экономических проблем, а подготовка БЮТ к участию в президентских выборах. “Фактически окружение Ю.ТИМОШЕНКО не собирается выполнять своих предвыборных обязательств перед избирателями и партнерами по коалиции, и взяло курс на выборы”, - отмечается в заявлении.

”Единый центр” настаивает на неуклонном соблюдении предвыборных обещаний и Коалиционного соглашения ее участниками.