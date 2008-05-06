Тимошенко припомнила «УкрГаз-Энерго», как они плевали на Кабмин и премьера

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что руководство «УкрГаз-Энерго» будет привлечено к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с главами местных администраций и руководителями газопоставляющих организаций.

«Помните, сколько рассказывали, что «УкрГаз-Энерго» будет на внутреннем рынке Украины работать пожизненно, и что плевали они на правительство, на премьера, на НАК «Нафтогаз Украины», на Минтопэнерго? И говорили, что у них есть другой "центр управления полетом", перед которым они отчитываются, и где они будут постоянно доить внутренний рынок Украины бесконечно, причем разрушая все системы. Покажите мне, где сейчас «УкрГаз-Энерго», и это еще не конец. Я уверена, что за это будет еще и уголовная ответственность от первого и до последнего руководителя, кем бы они сегодня ни были – депутатами или просто уволенными людьми», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. "УкрГаз-Энерго" - совместное предприятие НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), было создано в феврале 2006 года. Оно являлось единственным поставщиком природного газа в Украину. "УкрГаз-Энерго" продавало промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.

12 марта с. г. на переговорах в Москве между руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» было подписано решение об устранении с газового рынка Украины компании «УкрГаз-Энерго».