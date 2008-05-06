Тимошенко: Вы знаете, у нас Россия не ждет...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем совещании с главами местных администраций и руководителями газопоставляющих организаций раскритиковала Херсонскую область за самый низкий показатель расчета за газ - 49,5%.

Как передает кореспондент УНИАН, в ответ на объяснение причин такой ситуации заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Алексея БЕСПАЛОВА премьер-министр привела в качестве примера Одесскую область, где, по ее словам, проблемы схожие, однако уровень расчета за газ составляет 106%.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что низкий процент расчета за газ возникает по причине неудовлетворительной работы облгазов, определенное влияние на это оказывает и недостаточная координирующая роль облгосадминистраций.

«Я хочу вам задать простой вопрос, - сказала она, обращаясь к А.БЕСПАЛОВУ. - Вы знаете, у нас Россия не ждет, вы знаете, что каждую неделю нам напоминают о том, что Украина должна заплатить. Долг сегодня – в областях. И если Одесса может работать, я назову еще Сумскую область, которая тоже может работать почти на 100%, причем это не такая богатая и промышленная область… Скажите, сколько времени вам нужно, как самой худшей области из всех, чтобы закрыть долг, который у вас есть, почти 32 млн. грн.».

В ответ А.БЕСПАЛОВ отметил, что «если будет постановление правительства, то фактически один месяц…».

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к нему с ответным вопросом: «А причем здесь Кабинет Министров. В Одесской и Сумской областях есть специальные для них постановления Кабмина?». Премьер подчеркнула, что все области работают в равных условиях, и попросила забыть о средствах государственного бюджета.

«Государственный бюджет покрыл трехгодичную задолженность, которая была по газу, трехлетний грабеж НАК «Нафтогаза» и отмывание денег в НАК. Это закрыл бюджет и уплатил весь долг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В ответ А.БЕСПАЛОВ заявил, что для ликвидации задолженности необходимо 3 месяца.

«Тогда напишите письмо в «Газпром» и сообщите, что 3 месяца Россия будет ждать расчета за газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО и дала две-три недели для решения вопроса с задолженностью в области.

Она также назвала среди крупнейших должников за газ Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую области.